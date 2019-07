Rotterdammer Berk Kreuk mogelijk terug naar Trump

Kreuk overhandigde gisteren de historische vlag die tijdens de invasie van Normandië wapperde op het Amerikaanse schip dat de invasievloot leidde.

Hij heeft de D-Day-vlag altijd terug willen geven aan de VS vanwege de bijzondere rol die het land speelde bij de bevrijding van Europa.

De ceremonie was bijzonder, zegt Kreuk. "Er was een enorme zware delegatie aanwezig in de East Room. Onder de aanwezigen vice-president Mike Pence, defensieminister John Bolton, diverse ministers, Melania Trump, dat was erg bijzonder. Mij werd verteld dat dat niet vaak gebeurt. Dat ze de vlag terug krijgen konden ze zeer waarderen. "



Kreuk hield een lange speech over de betekenis van de vlag. Hij kreeg volop complimenten van vier Amerikaanse veteranen die D-Day meemaakten, en van bewindslieden Mike Pence en John Bolton. "Mike Pence zei na afloop, wat een geweldige betekenisvolle toespraak. En John Bolton zei, dit huis staat altijd open voor je. Dan heb heb ik het voor die mensen denk ik goed verwoord."

Of Kreuk vanavond echt teruggaat naar het Witte Huis, is nog even afwachten, zei hij ook.