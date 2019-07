Rotterdamse vierdaagseloopster op het nippertje binnen

De Rotterdamse Aucilio do Rosario is bij de Vierdaagse in Nijmegen als één van de laatsten gefinisht op de Via Gladiola. Aucilio liep deze week de 50 kilometer. Ze kwam vrijdag nog nét op tijd binnen, om 3 minuten voor 6.

Het was tweede keer dat ze meeliep in de Nijmeegse Vierdaagse. Het was zwaar, vertelde Aucilio op Radio Rijnmond. "Het was echt bikkel, de eerste dag was bikkel, de tweede was nog meer bikkel, de derde dag ga je gewoon drie keer dood. En dan moet je dus om vier 's ochtends weer. Dat is gewoon de nekslag. "

Aucilio was na drie dagen al oververmoeid en lag na een bezoek aan de blarenpoli afgelopen nacht pas na middernacht in bed. Vanochtend kwam ze laat aan de start, omdat ze zich had verslapen. Maar starten deed ze.



De Rotterdamse deelneemster had genoeg doorzettingsvermogen om ook de laatste dag van het loodzware wandelevenement te volbrengen. "Iedereen focust erop want het is de laatste dag. Iedereen wil eindigen. Al moet je je been spalken, al moet je er naartoe kruipen, je wilt gewoon eindigen."

De Ridderkerker Ronald van Dort was vrijdagochtend de eerste die de finish haalde. De oud-militair die in 2008 tijdens een missie in Afghanistan zijn beide benen verloor, deed ook de 50 kilometer, in een rolstoel.



44.000 mensen gingen afgelopen dinsdag van start in Nijmegen. 3.000 deelnemers aan de Vierdaagse zijn tussentijds afgehaakt.