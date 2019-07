Cabaretier Richard Groenendijk getrouwd in Goedereede

De Rotterdamse cabaretier Richard Groenendijk (46) is vandaag getrouwd met Marko Senda. Dat gebeurde in intieme kring in de toren van Goedereede, de grijze vierkante bakstenen kerktoren van de Catharinakerk.

Groenendijk en Senda zijn acht jaar samen, ze maakten kennis via internet. Richard Groenendijk zei in 2016 in een interview dat de relatie stormachtig begon: "In het begin van de relatie heb ik hem tien keer weggestuurd, maar het is net een postduif, hij kwam maar weer terug.''

Marko ontvluchtte als 12-jarig kind met zijn ouders en zus de oorlog in voormalig Joegoslavië en kwam naar Nederland. Hij leerde Groenendijk dat je niets nodig hebt, behalve elkaar.

Richard Groenendijk werkte van 2000 tot 2008 als presentator bij Radio Rijnmond. Met columniste Carrie presenteerde hij 'De bakkie troost show'. Ook was hij wekelijks te horen bij 'Met Wie?'en was de vervanger van presentator Hans van Vliet.

Het stel werd in Goedereede getrouwd door Pauline Hof. Ook zij werkte vroeger bij RTV Rijnmond. Ze is nu trouwambtenaar bij de gemeente Goeree-Overflakkee.