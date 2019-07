Vestia stelt tientallen dagvaardingen op voor bewoners Tweebosbuurt

Met steun van de gemeente Rotterdam wil Vestia in de Tweebosbuurt 600 sociale huurwoningen slopen. Er komen 374, ruimere woningen voor terug. Bewoners moeten sowieso tijdelijk verhuizen, maar of ze ook kunnen terugkeren naar hun buurt, is voor velen een groot vraagteken. Veel bewoners weigeren daarom de huuropzegging van Vestia te ondertekenen.

Eerste weigeraars in augustus voor de rechter

In mei kregen al twintig 'weigeraars' een dagvaarding. Van hen moeten er in augustus tien voor de rechter verschijnen. Uiteindelijk ontvangen alle huurders die de huuropzegging niet tekenen volgens het college een dagvaarding. Van huurders die tussentijds toch tekenen, wordt het dossier niet naar de rechtbank gezonden. "Op dit moment stelt Vestia tientallen dossiers op", laat het college weten, "maar dit aantal wijzigt wekelijks, omdat huurders alsnog de huur opzeggen.

Wanneer de nieuwe dagvaardingen de deur uitgaan, is niet bekend. Ze gaan allereerst naar "huurders die de huuropzegging niet hebben getekend en geen enkele medewerking verlenen."

Vestia wil alle 600 woningen per 1 januari 2020 leeg hebben. Sinds de start van de herhuisvesting hebben bijna 190 van de 600 huishoudens de huur opgezegd of zijn al verhuisd, blijkt uit de brief van het college.

'Bewonerscommissie praat niet met Vestia'

Nida, PVDA en 50Plus stelden half juni ook vragen over de communicatie over de herhuisvesting. Vestia zou niet 'zorgvuldig en toegankelijk communiceren' naar de bewoners. Het college laat zich hier niet over uit, anders dan een schets van de communicatiemiddelen die worden ingezet.

Wel blijkt uit de antwoorden dat er een bewonersgroep is die in maart van dit jaar door Vestia officieel is erkend als gesprekspartner. "Ondanks herhaaldelijke verzoeken vanuit Vestia om in gesprek te komen, gaat de bewonerscommissie daar tot op heden niet op in", aldus het college.