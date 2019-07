Actiegroep hangt anti-islamspandoeken op bij zwembad De Fakkel

Bij zwembad de Fakkel in Ridderkerk zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag spandoeken met anti-islamitische teksten opgehangen door actiegroep Voorpost.

Op de spandoeken zijn teksten te lezen als 'Door Islam-vertier geen zwemplezier' en 'Zwemterreur = Islamterreur, gemeente verzwijgt'.

Vorige maand werd het zwembad door de politie gesloten, nadat groepen jongeren voor overlast hadden gezorgd in het zwembad. Er waren ook vechtpartijen ontstaan.

Voorpost is een nationalistische vereniging die actief is in Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika.