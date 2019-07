Code geel: kans op stevige onweersbuien

Tijdens de buien kan het ook gaan hagelen. Er worden windstoten voorspeld tot 60 kilometer per uur.

"Er is vandaag vrijwel geen ruimte voor de zon", volgens weerman Ed Aldus. Vanavond klaart het wel weer op.

De komende dagen kunnen we wisselvallig weer verwachten. "We krijgen te maken met totaal ander weer op korte termijn. Volgende week is het rondheid heet in het Rijnmond gebied."