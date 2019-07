Rotterdammer is grootste particuliere verhuurder van Nederland

De grootste particuliere verhuurder van Nederland zit in Rotterdam. Het gaat om zakenman Aat van Herk.

De vastgoedondernemer heeft bijna zesduizend huurwoningen in bezit, blijkt uit onderzoek van De Volkskrant. De woningen zijn in totaal meer dan 1,2 miljard euro waard.

Een kwart van zijn woningen staat in Rotterdam, een ander deel in Spijkenisse. De ondernemer heeft ook in de rest van het land vastgoed op zijn naam staan.

Van Herk heeft een groot deel van zijn vastgoedvermogen in biotechbedrijven geïnvesteerd. Interviews aan de media geeft hij nooit.

Volgens de onderzoekers is het aantal particuliere aanbieders van huurhuizen de afgelopen tien jaar met ruim twintig procent toegenomen.