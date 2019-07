De Fakkel: De anti-islamspandoeken gaan in 'tegen alles waar we voor staan'

"Hier willen we eigenlijk niet mee geassocieerd worden", laat locatiemanager Angela Snel van zwembad De Fakkel in Ridderkerk weten, na de spandoekenactie van de rechtse actiegroep Voorpost.

"Medewerkers troffen zaterdagmorgen de twee spandoeken met de teksten aan. Inmiddels zijn die weggehaald", zegt Snel.

Op de spandoeken stonden teksten als 'Door islam vertier geen zwemplezier'.

Snel laat verder weten dat de anti-islam-teksten ingaan tegen 'alles waar wij voor staan'. "Ons motto is niet voor niet 'iedereen doet mee', want iedereen is bij ons welkom."

Beveiligers van De Fakkel hebben volgens Snel inmiddels extra instructies gekregen hoe om te gaan met demonstraties in het algemeen. Er was niemand van het zwembad aanwezig toen de spandoeken werden opgehangen.



'Brengt oplossing niet dichterbij'

Ook de gemeente Ridderkerk heeft gereageerd op het voorval. Volgens burgemeester Attema van Ridderkerk is het helemaal niet zeker dat het gaat om 'islamitische jongeren', zoals Voorpost beweert.

"De raddraaiers die voor de overlast zorgden, hadden alle kleuren van de regenboog", zegt ze in een verklaring. "Wij weten verder niets over de achtergrond van deze mensen. Maar dit soort spandoeken brengen een oplossing in ieder geval niet dichterbij."