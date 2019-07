Stier loopt weg uit stal en belandt in de Lek

Een stier die zaterdagmiddag uit zijn stal in Streefkerk is gebroken, heeft geprobeerd de Lek over te steken. Na ongeveer een uur is het twee mannen op een werkschip gelukt hem weer aan de kant te krijgen.

Cees van der Wal zag het gebeuren. "Er stonden allerlei mensen aan de kant naar het water te kijken." Ook hij kon zijn nieuwsgierigheid niet bedrukken en nam een kijkje.

Volgens Van der Wal is de stier in Streefkerk het water in gegaan en wilde het dier naar Lekkerkerk zwemmen. "Verschillende mensen hebben geprobeerd hem aan de kant te krijgen, maar het dier was nogal wild dus ze kregen hem niet te pakken."

Nadat het dier aan de kant van Krimpenerwaard aan wal kwam, viel hij toch weer in het water. "Er kwam een boot langs, waar hij net niet tegenaan kwam. Toen hebben we 112 gebeld."

Bij de horens

Daarna kwam er een werkschip voorbij met twee mannen. "Die hebben het beest letterlijk bij de horens gepakt en op wal teruggezet."

Volgens Van der Wal had zich ondertussen een groepje boeren bij de kant verzameld. "Ik kom zelf ook uit de buurt en dit gebeurt nooit. Het is bijzonder dat het dier niet is verdronken. En dan kwam het ook nog bijna in botsing met de boot."

Van der Wal schat dat de stier drie kwartier tot een uur heeft rondgezwommen voordat hij weer op het droge stond.