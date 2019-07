Basejumper Euromast landt door materiaalpech in het water

Bij een sprong met een parachute vanaf de Euromast, ging het zaterdagochtend mis. De basejumper landde niet op de wal, maar in de Parkhaven.

Volgens de Zeehavenpolitie had de basejumper problemen met zijn materiaal. Hij raakte niet gewond. De parachutist werd gered door een man met een boot, die daar toevallig aanwezig was.

Tussen 19 en 21 juli is de Euromast het decor van een basejump evenement. Professionele basejumpers van over de hele wereld vliegen in om de sprong van de Euromast aan hun lijstje toe te voegen. Basejumpers maken eerst een korte vrije val en trekken daarna hun parachute open om een veilige landing te kunnen maken.

Vanwege het noodweer op zaterdag werd het evenement even stilgelegd, maar daarna ging het springen weer verder.