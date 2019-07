Verder een bomvolle uitzending met slakken, Dichter, botersla, Sparta en heel veel vragen en antwoorden.

Naaktglijders

Joke Klaassen kwam naar de bieb om te vragen:

Als ik ga fietsen kom ik veel naaktslakken tegen op de weg. Waarom eten vogels die niet op? En welke vogels eten wel naaktslakken?

Nu nog een goudeerlijk antwoord

Oussama Boulahia uit Vlaardingen vroeg via Facebook:

Waarom was goud altijd al waardevol, is het nog steeds waardevol en… zal het altijd zo blijven?

De grote snoep

Heleen Burger uit Oud-Beijerland vroeg via de mail:

Kun je ‘snoepje’ ook zonder verkleinwoord zeggen? Of is ‘een snoep’ geen goed Nederlands?

Hoe gaat het met you?

Joan van Driel uit Ridderkerk heeft Engels als moedertaal en staat vaak te kijken bij ons gebruik van 'jij' en 'u'. Waarom zijn daar in het Nederlands twee woorden voor en zeg je in het Engels altijd 'you'?

Zuivelsla

Camien den Haan uit Vlaardingen vroeg ons: Waarom heet kropsla in de supermarkt botersla? Het heeft toch niets met boter te maken?

Blauwe bussen

Fiona van Buuren uit Kralingen vroeg:

Waarom zijn de meeste trams van de RET groen en rood gekleurd, net als het logo, maar zijn sommige trams blauw en rood gekleurd? Wat is het verschil? Zijn dit speciale of nieuwe trams?

Ton van der Toolen reageerde via Facebook: De kleur blauw op de trams, bussen en metro's is de nieuwe huisstijl kleur bij de RET. Het blauw gaat dus het groen vervangen.

Ik ben er rond... morgen

Hendrik Jan van Katwijk belde om te vragen: Hoe groot is het rondje als je zegt 'ik ben rond 13.00 uur bij je'?

Vieze randjes

Mevrouw Burgmans uit Brielle belde om te vragen waarom de randen van de wc altijd zo vies worden. Want daar komt in principe alleen maar water doorheen bij het doortrekken.

Van onze luisteraars kregen we verschillende schoonmaaktips:

- Met een sponsje en azijn even de rand schoonmaken en als het weg is, kan je met azijn heel goed schoonhouden.

- Er zijn speciale wc-borstels met een extra borsteltje eraan

- Met kokend water en een schoonmaaktablet is je wc zo schoon

Een hemel vol zwarte stipjes

John Draaisma uit Barendrecht vroeg: kunnen alle mieren vleugels krijgen, of zijn dat alleen speciale soorten?

Houd de dief!

Petra uit Rotterdam vroeg ons:

Wanneer is iets een winkeldiefstal? Is dat pas als je de winkel uit bent gelopen, of is het al eerder?