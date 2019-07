Samenvatting: Sparta ruim langs NAC tijdens familiedag

Sparta heeft een overtuigende oefenzege geboekt op NAC Breda. De ploeg van Henk Fraser was op Het Kasteel tijdens de jaarlijkse familiedag met 3-0 te sterk voor de Brabanders.

In de eerste helft creëerde Sparta al een paar goede mogelijkheden en een paar minuten voor rust maakte Mohamed Rayhi de verdiende 1-0. Zijn pegel van afstand passeerde de lijn via de onderkant van de lat.

Fraser gaf zijn volledige selectie speeltijd dus werd in in de rust elf keer gewisseld. Sparta bleef de betere ploeg en liep via twee goals van Ragnar Ache uit naar 3-0.

Bekijk hierboven de reactie van Sparta-trainer Henk Fraser en de samenvatting van de wedstrijd