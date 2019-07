KNMI trekt code oranje voor Zuid-Holland in

's Middags waarschuwde de KNMI voor zware onweersbuien met grote hagelstenen van twee tot vier centimeter. Er was kans op zware windstoten van 75 tot 90 km/uur.

Volgens Rijnmond-weerman Ed Aldus was het noodweer in de regio Rijnmond rond 17.00 uur voorbij. "De bui trekt weg en de zon komt erbij. We krijgen een droge avond," zei hij 's middags.

Er was eerder op de dag al code geel afgekondigd.

Het noodweer trof onder meer de familiedag van Sparta bij Het Kasteel. Mensen probeerden daar massaal onder kraampjes te schuilen voor het noodweer. Inmiddels schijnt daar de zon weer.

Ook het basejumpevenement bij de Euromast werd volgens de organisatie even stilgelegd, vanwege het noodweer. Inmiddels is het basejumpen hervat,

Op Twitter hebben verschillende mensen foto's geplaatst van grote hagelstenen die vallen.