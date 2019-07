Drie dode schapen in weiland, meerdere schapen gewond

In een weiland aan de Bostelweg in Rotterdam zijn drie dode schapen gevonden. Ook zijn meerdere schapen gewond, waarvan één zeer ernstig.

Omwonenden belden de Dierenambulance. Die belde op haar beurt de politie die de Dierenpolitie en de Landelijke Inspectie Dierenbescherming inschakelden.

Volgens Edwin Verhoeven van Dierenambulance Rotterdam liepen verschillende schapen mank rond. "Met heel veel moeite hebben we de eigenaar getraceerd. Die vertelde dat vliegen in de huid van de schapen gingen zitten en eitjes legden. Van binnenuit zouden de schapen zo opgegeten worden. Het was een heel vreemd verhaal."

De eigenaar zou een week eerder nog bij het weiland geweest zijn om zieke en gewonde schapen mee te nemen. "We betwijfelen dat, we zagen zelfs een skelet."

De politie doet verder onderzoek.