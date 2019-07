Veldwijk alweer terug na korte vakantie: 'Hoop er te staan tegen Feyenoord'

''Ik heb nog nooit op een eindtoernooi gespeeld in de zomer,'' vervolgt Veldwijk voor de camera van RTV Rijnmond. ''Normaal heb je drie weken vakantie. Ik hoop dat mijn lichaam er goed mee omgaat en daar ga ik vanuit.''

De topscorer van het afgelopen seizoen had na zijn korte vakantie alweer zin om te beginnen. ''Ik heb de batterij kort opgeladen en wilde graag weer aansluiten. De jongens zijn al een tijdje bezig.''

Afrika Cup

Veldwijk kijkt met een goed gevoel terug op zijn avontuur met Zuid-Afrika in de Afrika Cup. ''Het was een gave ervaring. De onderlinge sfeer in zo'n team is heel anders. Gastland Egypte uitschakelen was het hoogtepunt. De 80.000 supporters die veel kabaal maakten, waren helemaal stil na onze goal.''