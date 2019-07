Portugese nieuwkomer schiet Dordrecht langs Den Bosch

FC Dordrecht heeft in het Gelderse Zaltbommel FC Den Bosch verslagen in een oefenwedstrijd. Het werd 1-0 door een goal van de nieuwe Portugese spits Pedro Marques.

De huurling van Sporting Porutgal liet zich meteen zien door vlak voor rust de bal vanuit een diepe pass in één keer in de verre hoek te lepelen. De ploeg van Claudio Braga gaf de zege niet meer uit handen in een niet al te enerverende wedstrijd.

Later vanavond zijn er op deze site een samenvatting en interviews te zien.

Opstelling FC Dordrecht

Ten Hove; Gronsveld, Breedijk, De Abreu, Green; Schuurman, Kok (55' Timmermans), Smith; Cijntje (55' Erkilinc), Marques, Hogesteger