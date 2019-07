Ruim honderd aanwezigen bij stille tocht voor Lisa

Na een ruzie in haar woning op de derde etage raakte ze zwaargewond en moest met een hoogwerker naar beneden worden getakeld. Ze overleed later in het ziekenhuis.

Ook de ouders van Lisa lopen mee met de stille tocht. Verschillende mensen hadden een bloem voor Lisa meegenomen.

De stille tocht startte om 19:00 uur bij de Krabbeplas. Het eerbetoon eindigt bij het huis van Lisa aan de Van ‘t Hoffstraat. Op dat adres vond ook de steekpartij plaats die haar fataal werd.