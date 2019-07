Nathan Rutjes terug bij Sparta: 'Voel me thuis hier'

Nathan Rutjes in het shirt van Sparta tegen Roda JC in 2008, FOTO ANP

Na zeven jaar Limburg is Nathan Rutjes terug bij Sparta. De vorig jaar met voetbal gestopte Rotterdammer gaat als jeugdtrainer aan de slag en verscheen zaterdag op de familiedag voor de microfoon van RTV Rijnmond. ''Ik voel me thuis hier,'' zei de positieveling.

Volgens Rutjes is de cirkel nu rond nadat hij vorig jaar zijn voetballoopbaan afsloot. ''Ik ben hier geboren, getogen en opgeleid. In mijn tijd bij MVV en Roda JC ben ik hier aangemoedigd door supporters en liefdevol opgevangen in de spelerstunnel.''

Onder 15

Rutjes legde in Radio Rijnmond Sport uit wat hij gaat doen voor de Kasteelclub. ''Ik ga de Onder 15 trainen en me inzetten voor Stichting De Betrokken Spartaan. Op mijn dertiende werd ik al jeugdtrainer bij Alexandria'66. Ik heb al mijn papieren al gehaald en vorig jaar ook de cursus UEFA A afgerond. Ik vind mezelf voorlopig echt een jeugdcoach en weet nog niet of ik later senioren wil trainen.''

Het gesprek van Dennis van Eersel met Nathan Rutjes is in het audiofragment hierboven te beluisteren.