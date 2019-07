Campingeigenaar na noodweer: 'Voor tonnen aan schade'

"We dachten dat het wel meeviel met de regen. In één keer kwamen toen de hagelstenen uit de lucht. Ze waren vier centimeter groot en hadden scherpe randjes. Het leek wel of er een tornado op ons afkwam, je zag geen hand voor ogen meer. "

Voortenten beschadigd

De camping in Stad aan 't Haringvliet telt 150 plaatsen. Een aantal voortenten is beschadigd, doordat de hagelstenen door het tentdoek heen kwamen. "De caravans en de aluminium chalets hebben aan de zuidwestkant allemaal butsen, net als een poffertjespan. Ook is een boom omgewaaid midden op de weg."

Gewassen waarschijnlijk weg

Vogelaar is naast campingbaas ook boer. Hij heeft 60 hectare aan gewassen, waaronder uien. "We weten niet of er ooit nog wat van terecht komt. We hebben 10 hectare aan uien staan. Het was net alsof er iemand met een grasmaaier doorheen was gegaan, helemaal omgeploegd. Bij de aardappelen was het loof er helemaal afgeregend. En dat alles bij een hagelbui van nog geen vijf minuten."

Scheur in autoruit

Vogelaar is verzekerd, maar hij weet niet hoeveel de verzekering uitkeert. "Sommige campinggasten zijn niet verzekerd. In een voortent zaten gaten van tien centimeter, het tentraam was helemaal afgescheurd. In de ruit van de auto van de camping zat ook een flinke scheur."

Na de bui was de campingeigenaar uren zoet. Bellen met de verzekering, overleggen met campinggasten, foto's maken. "We hebben deze camping nu 25 jaar. Twintig jaar geleden is er ook zoiets gebeurd. Het was toen een windhoos. de voortenten lagen op de auto's. Die dag ben ik nooit vergeten en deze dag ga ik ook niet vergeten."

Een deel van de campinggasten is naar huis. Anderen waren vanwege het slechte weer niet aanwezig. "We hebben iedereen gebeld, die schade heeft. We zijn hier nog wel even mee bezig."