15 klachten over geluidsoverlast vlakbij De Kuip

Bij milieudienst DCMR zijn zaterdagavond 15 klachten binnengekomen over geluidsoverlast in de omgeving van de Stadionweg in Rotterdam.

De meldingen kwamen voor 20:00 uur binnen. De politie doet onderzoek, ook de geluidmeetploeg van de DCMR komt in actie.

Onduidelijk is waar het geluid vandaan komt. Mogelijk gaat het om een soundcheck in De Kuip, daar wordt zondag de open dag van Feyenoord gehouden. Bij stadion Feyenoord kon niemand zeggen of daar zaterdag het geluid getest is.