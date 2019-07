Papendrecht herdenkt crash Engelse bommenwerper

De bommenwerper, met de bijnaam 'Popeye', stortte op 21 juli 1944 neer in de polder achter het Oosteind. Het wrak werd pas in 2002 geborgen, toen er woningbouwplannen waren in de Oostpolder.

Twee jaar na de berging en exact zestig jaar na de crash, werd op de plek waar de Lancaster is neergekomen een monument geplaatst ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden. Bij dat monument wordt zondagmiddag vanaf 14:30 uur het tragische ongeluk herdacht.

Naast diverse toespraken wordt een minuut stilte gehouden en worden kransen en bloemstukken gelegd. "In 1944 werden we nog overheerst door de Duitsers en was een eerbetoon aan de overleden geallieerde bemanning strikt verboden", laat de stichting Dorpsbehoud Papendrecht weten. "Nu, 75 jaar later, kunnen wij in alle vrijheid stilstaan bij de offers die gebracht zijn door onder andere de bemanning van de ‘Popeye’."