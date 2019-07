Grasmeester De Kuip slaat aanbieding van andere club af: 'Kijk nou, dit is toch schitterend?'

De grasmeester van De Kuip, Erwin Beltman, is recent benaderd door een andere club. "Ik zit hier nog, dus ik heb nee gezegd. Er was een trainer van een andere binnenlandse club die me graag wilde hebben", zegt hij op Radio Rijnmond."

Tot een overstap kwam het niet. "Het is niks geworden, dus het maakt niks uit. Maar er moet wel iets heel moois komen, wil je dit achter je laten.

Ik heb het fantastisch naar mijn zin, ik heb een fantastische groep jongens staan en ik heb een directie en management dat mij steunt en waar ik de discussie mee kan aangaan wat we wel en niet nodig hebben. Ik heb heb een fantastische situatie hier. Het is hard werken, maar kijk nou, dit is toch schitterend?", gaat hij verder tegenover RTV Rijnmond.

"Je moet wel altijd ambitie hebben. Natuurlijk lijkt het me gaaf bij een Barcelona of een Bayern München, of god mag weten waar, verantwoordelijk te zijn voor het veld. Dat is het hoogst haalbare in mijn vak. Er zijn een paar jongens uit Engeland verkast naar PSG en Real Madrid, dat is wel gaaf natuurlijk."

Beluister hierboven heel het gesprek met Dennis Kranenburg en Erwin Beltman.