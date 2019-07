Sjaak Troost: 'Ik laat me niet in de maling nemen door Tapia'

Sjaak Troost gaf tijdens de Open Dag van Feyenoord een update over de situatie bij de club uit Rotterdam-Zuid. Eljero Elia komt in ieder geval niet naar Feyenoord en over de situatie van Renato Tapia is Troost zeer uitgesproken: "Ik pik dit niet", zegt Troost tegenover RTV Rijnmond.

Troost schetst in gesprek met Dennis van Eersel vervolgens de situatie rondom de Peruviaan. "Vorig seizoen hebben we hem al duidelijk proberen te maken dat er geen toekomst is bij Feyenoord. Toen was er geen club, toen is hij naar Willem II gegaan.

Nu heeft hij de Copa America gespeeld en hebben clubs zich gemeld. Allemaal positief natuurlijk, maar nu wil hij niet. Het beleid bij Feyenoord is dat wij hem niet transfervrij laten gaan. Dat deden we alleen bij spelers die veel hebben betekend voor Feyenoord, zoals Karim El Ahmadi en Brad Jones.

Hij moet gewoon meewerken aan een transfer. Anders gaan we kijken of er andere mogelijkheden zijn. Maar ik laat me niet zo makkelijk in de maling nemen, dat pik ik echt niet."

Vertrek Jan de Jong

Sjaak Troost noemt het vertrek van Algemeen Directeur Jan de Jong bij Feyenoord: 'Vervelend'. "De timing komt nooit uit, maar we zijn wel in goed overleg en met mooie afspraken uit elkaar gegaan."

Troost gaat ook niet verder in op de situatie. "We hebben afgesproken dat we inhoudelijk met rust laten. We gaan er niet op in. Iedereen wil weten wat er gebeurd is, wat is de reden geweest? Alles wordt genoemd, dus daarom hebben gezegd: dat gaan we niet doen.

Het is onrustig, maar ik sta hier om vooruit te gaan. Ik heb zoiets van: dit laten we achter en de focus op vooruit."

Nicolai Jørgensen

Doordat Nicolai Jørgensen geblesseerd is aan zijn knie, denkt Feyenoord aan een aanvallende versterking. Troost is echter wel voorzichtig. "De komende week zal er iets meer duidelijk zijn over Nicolai Jørgensen. Het zou ook mee kunnen vallen, maar ik ben geen dokter. Ik hoop halverwege komende week meer te weten.

Maar als we kansen zien dat we ons binnen de mogelijkheden kunnen versterken, laten we dat niet na."

Leroy Fer

Troost gaat ook in op de situatie van Leroy Fer, die al een tijd meetraint met Feyenoord. "We zoeken het moment dat hij wedstrijdfit is. Wat is dan wedstrijdfit? Daar hebben we een schema voor gemaakt. Dus hij zal nog een aantal keer invallen of een wedstrijd spelen. Maar ook de arbeid op de training wordt getest: hij wordt dus aan alle kanten getest.

Het mooie is wel dat het een geweldige kerel is. En een fitte Leroy is voor heel veel clubs van waarde. De ontwikkeling gaat echt voorspoedig. Maar ga me niet vragen wanneer ik hem verwacht. Wij hebben tegen zijn zaakwaarnemer gezegd: wij komen naar jou toe."

Geen Eljero Elia

Eljero Elia komt in ieder geval niet naar Feyenoord. "Wij zijn benaderd door zijn agent of de deur openstond. En ik heb gezegd dat die deur niet openstaat. Wij vinden dat wij talenten hebben binnen de selectie waardoor er geen ruimte is voor een terugkeer."

Situatie Tapia en Berghuis