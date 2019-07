Directeur Droomparken: 'Trots om onze naam op Feyenoord-shirt te zien'

De directeur van de nieuwe hoofdsponsor van Feyenoord, Andries Bruil, is trots. Voor het eerst zag hij zondag tijdens de Open Dag veel mensen in een shirt van 'zijn' Droomparken lopen.

"Ik wist niet wat ik zag. Er stonden zoveel vaders en moeders met hun kinderen te wachten om naar binnen te gaan. Het is mooi weer, het is echt een vakantiesfeer", zegt Bruil tegenover RTV Rijnmond.

"Ik ben trots", gaat Bruil verder. "Ik zie mensen met Droomparken op het shirt. En de hele sfeer, het voetbalpark dat onze naam mag dragen, ik vind het hartstikke gezellig."

Feyenoord past goed bij Droomparken, vindt Bruil. "Handen uit de mouwen en niet lullen maar poetsen, zeg maar. Daarnaast heeft Feyenoord zo'n sterke en trouwe achterban, dat is heel leuk om ons mee te associëren. We hopen dat mensen die gek zijn van Feyenoord, ook gek worden van Droomparken."

Een onderzoek van Follow The Money zorgde voor wat onrust rondom de sponsor. "Neem van ons aan dat we op een verantwoorde manier hoofdsponsor kunnen zijn. Er worden dingen genoemd, ik vind het prima. We zijn met Feyenoord en met de loterij in gesprek gegaan. Neem van mij aan dat we netjes de factuur krijgen en wij betalen gewoon met veel plezier de sponsorship met Feyenoord."

Beluister hier heel het gesprek met Dennis Kranenburg en Andries Bruil terug.