Mark Koevermans over deal met Droomparken: 'In najaar met elkaar in gesprek'

De verkoop van de shirts loopt ook voorspoedig. "Het is al beter dan vorig jaar. We zijn heel blij met de nieuwe Adidas-lijn met het blauw en geel. Dat spreekt aan. Het thuisshirt is heel traditioneel en valt bij veel supporters ook goed. Bij de trainingslijn hadden we vorig jaar één of twee missers, dat kan een keer gebeuren. Die is nu mooi, dus we hebben hele goede verwachting voor de verkoop van de spullen dit seizoen."

'Koeienshirt'

Het warming-up shirt van Feyenoord met 'koeienvlekken' leverde wel wat verbazing op. "Ik kan me dat voorstellen. Als je nooit wat probeert, dan is het ook nooit wat. Dat hebben we ook ooit gedaan met het oranje-blauwe shirt gehad dat heel fel was, wat heel verkocht wordt. Iedereen denkt dat we hier duizenden aantallen van hebben, maar dit was een soort stunt om het te laten opvallen. We bestellen dan een paar honderd shirts, maar die vliegen de winkel uit. Dat is wel speciaal dat een aantal supporters het mooi vinden."

Droomparken

Over de samenwerking met Droomparken is Koevermans duidelijk. "De samenwerking is tot nu toe goed. Het is voor twee jaar, dus dat houdt wel in dat we ergens in het najaar met elkaar om de tafel moeten gaan om te kijken of we verder willen. Dat is een vrije korte periode, dat zal aftasten worden en veel met elkaar praten. Wij hopen dat het continuïteit geven. Mocht dat om welke reden niet blijken in oktober of november, dan zullen wij opzoek naar een nieuwe partner."

Bekijk hierboven heel het gesprek met Mark Koevermans.