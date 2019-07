Nederlandse honkballers winnen in Rotterdam voor derde keer WPT: Dwayne Kemp MVP

Dwayne Kemp aan slag namens Oranje, eerder op het WPT in het Familiestadion in Rotterdam. Foto: VK Sportphoto/Mischa Keemink

De Nederlandse honkballers hebben het zeventiende World Port Tournament gewonnen. In de finale was de ploeg van Evert-Jan 't Hoen met 3-2 te sterk voor Japan. Dwayne Kemp werd na afloop uitgeroepen tot MVP (meest waardevolle speler) van het toernooi.

Voor Nederland was het de derde WPT-titel uit tien finales. In 1989 en 1999 won Nederland ook de titel. De toernooiorganisatie boekte ook succes. Het totaalaantal bezoekers lag deze editie namelijk rond de 32.000, meldt toernooidirecteur Jan Dirk Stouten.

Van 2-0 naar 2-3

Japan begon de wedstrijd het best in het Neptunus-stadion. De Aziaten pakten een 1-0 voorsprong en verdubbelden die score in de vierde inning.

Nederland maakte in de inning die daarop volgde wel gelijk: 2-2. Het duurde vervolgens tot de zevende inning dat er weer een speler over de van Nederland over de thuisplaat kwam.

In de laatste twee innings had Japan soms de honken bezet, maar kwam het niet tot een punt. Daardoor wint Oranje in eigen land voor de het WPT. Dit terwijl er in de poulefase weinig zicht op was, na twee nederlagen op rij.