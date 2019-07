Feyenoord-trainer Stam geniet en wil er in elke linie nog wat bij

Naast Stam zaten ook spelers Liam Kelly, Nick Marsman en Luciano Narsingh in de helikopter. In elke linie wil de Feyenoord-trainer nog een speler bij hebben. Over eventuele nieuwe namen kon hij niet veel zeggen. "We wachten het allemaal rustig af. Dat moeten we wel. We kunnen niet overhaasten."

Fitheid Jørgensen

Verder sprak Stam over Nicolai Jørgensen. De Deense spits heeft een knieblessure, waardoor hij in de voorbereiding op het nieuwe seizoen nog geen minuten heeft gemaakt bij Feyenoord.

Stam maakt zich geen zorgen om Jørgensen. "Wat ik begrepen heb, is dat hij er goed op staat. We kijken rustig per dag hoe zijn situatie is." De hoofdtrainer van Feyenoord weet alleen nog niet of hij de competitiestart haalt.

Luister hierboven naar het volledige interview van verslaggever Dennis van Eersel met Feyenoord-trainer Jaap Stam.