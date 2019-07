Bouw praalwagens Zomercarnaval in volle gang

Dansende mensen, mooie praalwagens en veel gezelligheid. In minder dan een week tijd kleuren de straten van Rotterdam in alle kleuren van de regenboog. Het is dan weer tijd voor de straatparade van Zomercarnaval. Voordat het zover is moet er nog wel heel veel gebeuren.

Het epicentrum van handwerken bevindt zich in een loods in het Botlekgebied, op 25 kilometer van Rotterdam. Hier werken vrijwilligers dag en nacht om de praalwagens te versieren.

In colonne naar de stad

"De wagens mogen in colonne 40 kilometer per uur rijden. We vertrekken een uur eerder dan andere jaren maar het komt gewoon in het centrum aan", zegt vrijwilliger Gré Ploeg van Stichting Zomercarnaval.

De opbouw van de wagens gaat volgens haar hartstikke goed, al zijn ze er nog lang niet. "Het komt meestal ook op de laatste week aan."

De straatparade van het Zomercarnaval stond op losse schroeven toen de organisatie in juni nog steeds geen loods had gevonden.

Zomercarnaval gered door Brabanders

De loods die nu gevonden is, wordt beschikbaar gesteld door STR Logistics uit het Brabantse Rijsbergen. "We hebben net een nieuwe loods geopend", zei Johan Booij van STR eerder al. "Dus die is nog niet helemaal in gebruik. We hebben de ruimte en stellen die dus maar al te graag ter beschikking."

Booij had zelf het Zomercarnaval benaderd, nadat hij had gelezen over het ruimtegebrek. "We houden wel van een feestje", lacht Booij. "En of het nu gaat om Carnaval of het Zomercarnaval, dat maakt ons niet uit."

Het Zomercarnaval is op 26 en 27 juli.