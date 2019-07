Een bezoekje aan de Efteling in Kaatsheuvel is voor een 16-jarige jongen uit Spijkenisse niet goed afgelopen. Hij dronk zoveel, dat hij onwel raakte op het toilet. Daar werd hij zaterdag rond 23:00 uur, rond sluitingstijd bewusteloos gevonden, aldus een woordvoerder.

Beveiligers en EHBO-personeel hebben de bewusteloze jongen nagekeken, waarna hij met een ziekenwagen naar het ziekenhuis is gebracht.

Het is onduidelijk of de jongen alleen was.