Het is deze week precies 50 jaar geleden dat de eerste mens op de maan landde. Sterrenwacht Mercurius in Dordrecht besteedt daar uitgebreid aandacht aan.

"Het was een hele grote stap voor de mensheid, dat we naar een ander hemellichaam zijn gereisd en weer terug", zegt een medewerker van de sterrenwacht.

"Het was een hele primitieve raket, maar in de vijftig jaar daarna is een enorme technische vooruitgang geboekt."

"Zo komt de anti-aanbaklaag van pannen uit de ruimtevaart. In het dagelijks leven hebben we er profijt van. Over vijftig jaar kunnen we heen en weer naar Mars", verwacht ik.