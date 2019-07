Een man is zaterdagmiddag door brandweerlieden uit een brandende woning op de derde verdieping van een flat gehaald. Hij had rook ingeademd en moest naar het ziekenhuis.

Andere flatbewoners konden zelf uit het gebouw wegkomen, aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

Over de oorzaak van de brand in het huis aan de Strevelsweg in Rotterdam is nog niets bekend.