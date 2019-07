Extreme puinhoop na inbraak in gymzaal

Vandalen hebben zaterdag een enorme ravage achtergelaten in een sporthal aan de Anjerdreef in Berkel en Rodenrijs. Het gaat om de gymzaal direct naast BSO Kwakelbinkie en Jenaplanschool De Kwakel.

De inbrekers staken ballen lek en zetten de waterkranen open. Ook gooiden ze magnesiumpoeder en toiletpapier in de gymzaal en propten ze de toiletten vol met een overdosis aan wc-papier. Verder was volgens een medewerker van de BSO een aantal ehbo-kisten leeggetrokken. Ze spreekt over een 'pleurisbende'.

Onduidelijk is hoe de daders binnen zijn gekomen.