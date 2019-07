Pendelbusjes vervoeren voetgangers bij Capelsebrug

De gemeente zet pendelbusjes in, waar voetgangers gratis gebruik van kunnen maken, zegt wethouder Marc Wilson.

"We hebben speciaal pendelbusjes geregeld voor de voetgangers omdat het anders een half uurtje omlopen zou zijn. Dat vonden we zelf ook wel een beetje vervelend. Voor fietsers is het vier tot vijf minuten omfietsen."

Wilson hoopt niet dat mensen zelf gaan proberen om de Abraham van Rijckevorselweg over te steken.

"Nee, het is niet aan te raden om hier over te steken, want er is geen oversteekplaats. Dat moet je gewoon echt niet gaan proberen", aldus de wethouder.

"Het is een heel druk punt. Ik weet ook van automobilisten die vanaf de Capelsebrug komen dat het een heel gevaarlijk punt is, dus ga het nu alsjeblieft niet proberen als voetganger of als fietser."