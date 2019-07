Rijnmond Zomertoer reist verder naar de Drechtsteden en Alblasserwaard

Een potje pappelellen in Hardinxveld-Giessendam, meekijken met de Waarnemer van Dordrecht, langs de baggeraars in Sliedrecht en op pad met de Dordtse tak van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). De RTV Rijnmond Zomertoer is deze week neergestreken in de Drechtsteden en de Alblasserwaard.

Op radio, tv en internet staan deze gebieden de hele week in de schijnwerpers. We gaan onder meer slapen in een pipowagen in Nieuwland, doen mee aan de RTV Rijnmond Zomertoer Spelen in het zwembad van Giessenburg en gaan op bezoek bij de Schaapskooi in Ottoland.

De radio-uitzending tussen 10:00 uur en 13:00 uur komt elke dag live uit het gebied. Maandag wordt gestart langs de Biologische Boeren Buren Wandelroute in Noordeloos. Zes biologische boeren hebben daar een 1,5 en 4,5 kilometer lange wandelroute uitgestippeld tussen de boerderijen.