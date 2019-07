Feyenoord wil aandelen VvF verkopen aan Amerikaanse investeerder

Feyenoord is in gesprek met een Amerikaanse investeringsmaatschappij over de verkoop van een minderheidsaandeel in de club. De Rotterdamse club hoopt met een financiële impuls het gat met PSV en Ajax te kunnen verkleinen.

De bedoeling is dat de club de aandelen van de Vrienden van Feyenoord (49 procent) op korte termijn volledig terugkoopt. Vervolgens worden die aandelen verkocht aan de Amerikaanse investeerders. Feyenoord kocht een jaar geleden al voor 3,5 miljoen euro aandelen van de VvF terug.

Supportersvereniging: "Zeggenschap uit handen geven onbespreekbaar"

De officiële supportersvereniging FSV De Feijenoorder heeft gereageerd op de plannen van Feyenoord: "Zeggenschap uit handen geven is wat ons betreft onbespreekbaar. De club moet in onze optiek op alle fronten baas in eigen huis zijn. We hebben de president-commissaris hierover bevraagd. De reactie is dat er gekeken wordt naar investeerders, maar zeker niet onder deze condities."

Feyenoord heeft nog niet officieel gereageerd op het uitgelekte nieuws.

Investeringsplan leidde tot vertrek Jan de Jong

Het investeringsplan is een belangrijk onderdeel van het "verschil van inzicht" tussen algemeen directeur Jan de Jong en de Raad van Commissarissen van Feyenoord, dat afgelopen week leidde tot het vertrek van De Jong. Hij stond huiverig tegenover de komst van buitenlandse investeerders. President-commissaris Toon van Bodegom zet juist in op het aanboren van nieuwe geldbronnen.

Volgens het Algemeen Dagblad is Van Bodegom, ondernemer van origine, bereid om hier ver in te gaan. De Amerikaanse investeerder zou een 'vetorecht' krijgen om in De Kuip mede te kunnen bepalen wie er trainer wordt, wie op de stoel van de technisch directeur gaat zitten en hoe het aan- en verkoopbeleid in Rotterdam-Zuid eruit moet zien. Op die manier kunnen ze, ondanks een minderheidsbelang, toch grote invloed uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken in de Kuip.