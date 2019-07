Weerman Ed Aldus: 'Het wordt loeiheet!'

"Het wordt warmer en warmer. Tropisch warm, wat zeg ik: het wordt loeiheet in de loop van de week", is de voorspelling van weerman Ed Aldus.

Maandag is er nog wat sluierbewolking en komt de temperatuur aan zee niet hoger uit dan 24 graden. Maar dieper in het land is dat al een paar graden warmer.

"Morgen is het zonovergoten, met 31 graden wordt het in de middag tropisch warm. Woensdag en donderdag wordt het loeiheet. Het zou donderdag weleens 37 graden kunnen worden en dat bij volop zon."

Volgens Ed is er een grote kans op een warmterecord: "Alle parameters staan op groen om dat te laten gebeuren. Zoals het er nu naar uit ziet worden er echt hele hoge temperaturen verwacht, voor het zuidoosten van ons land mogelijk zelfs 40 graden. Dat zijn echt bizar hoge temperaturen."

De hoogste temperatuur landelijk tot nu toe stamt uit de Tweede Wereldoorlog. In 1944 werd het op 18 augustus 38,6 graden. "Maar ook in het Rijnmondgebied krijgen we wellicht te maken met temperatuurrecords. Vorig jaar hadden we nog een temperatuur van 36,1, dat was de hoogste temperatuur gelijk op Rotterdam The Hague Airport ooit gemeten, maar daar gaan we mogelijk ruim overheen komende donderdag."