Foodexpert: De koffietentjes in Rotterdam zijn goed!

Rotterdam begint steeds meer een 'foodstad' te worden. Daar kan Gijsbregt Brouwer, sinds kort lid aan het Rijnmond-expertteam over meepraten. In 2013 richtte hij samen met een compagnon het foodplatorm 'De Buik van Rotterdam' op.

Tweewekelijks gaat hij de luisteraars van Rijnmond bijpraten over trends op het gebied van food.

Een trend die op het moment zichtbaar is 'eten-en-meer' zegt Gijsbregt. "Zo zie je nu restaurants opkomen waar je activiteiten doet naast het eten. Zoals een Chinees restaurant waar je kunt karaoken of een restaurant waar je kunt jeu-de-boulen."

Beetje bitter



Gijsbregt en presentator Dennis Kranenburg trappen de serie gesprekken af onder het genot van een espresso uit de automaat van RTV Rijnmond. "Beetje bitter, maar zeker niet slecht", is het oordeel van de expert. "Het apparaat is vrij nieuw", geeft de presentator toe. "Ja, dat proef je wel", vindt Gijsbregt.

Rotterdam doet het helemaal niet slecht op het gebied van koffie. Zo'n tien, vijftien jaar geleden is de trend begonnen. "Er zijn veel goede koffietentjes. Eén van de eerste was de Urban Espresso Bar aan de Botersloot. Daarna is het enorm uitgebreid", zegt Gijsbregt.

Koffiesnob

Brouwer ziet zichzelf wel een beetje als een koffiesnob. "Het is niet zo dat ik Ethiopisch bonen van Indonesische bonen kan onderscheiden hoor, maar ik kan wel proeven als de machine nodig moet worden afgesteld." Thuis heeft hij geen duur apparaat staan van het Kookpunt of zo, dat dan weer niet. "Meestal drink ik mijn espresso buiten de deur. Maar thuis zet ik wel eens een filterkoffie, dan maal ik wel mijn bonen zelf...."

Dagelijks om 16:15 uur heeft Radio Rijnmond een expert op bezoek. De onderwerpen lopen uitéén van opvoeding, groen, auto's, gezondheid, huisdieren en food. Heb je een vraag of een idee voor een onderwerp? Mail naar expert@rijnmond.nl.