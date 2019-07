Zwembad De Windas opnieuw deels dicht door tegelproblemen

Het wedstrijdbad van zwembad De Windas in Bergschenhoek gaat opnieuw een paar weken dicht door problemen met het loslaten van tegeltjes. Eerder dit jaar lieten tegels van de vloer van het zwembad los.

Het herstelwerk begint op 17 augustus en duurt vijf tot zes weken. Gedurende die tijd is het wedstrijdbad gesloten.

Er zijn al vaker problemen geweest met het loslaten van tegeltjes in de baden van De Windas. Uit onderzoek blijkt dat trillingen van de HSL of evenementen niet de oorzaak zijn. Wat dan wel de oorzaak is niet duidelijk geworden.

De herstelwerkzaamheden kosten ongeveer 100-duizend euro.