Voor station Rotterdam Centraal is sinds maandagochtend 3D-straatkunst te zien van graffiti-artiesten Dopie.dsk en Pforpublik.

Het (tijdelijke) kunstwerk is gemaakt in opdracht van het festival Crazy Sexy Cool, 3 augustus in het Zuiderpark.

Het is de zesde keer dat het festival in het park gehouden wordt, met vooral veel dance- en hiphopmuziek.