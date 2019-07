Beschuit met muisjes op biologische boerderij in Noordeloos

Bij boerderij De Drie Wedden in Noordeloos is het maandag dubbel feest. Maar liefst twee koeien bevielen van een kalfje. "Het blijft prachtig", zegt Nelie van de boerderij.

De RTV Rijnmond Zomertoer reist deze week verder naar de Drechtsteden en Alblasserwaard. Eerste tussenstop is de Biologische Boeren Buren Wandelroute in Noordeloos. De biologische boeren in de buurt riepen deze in het leven om bezoekers zowel het gebied als de boerenbedrijven in de omgeving te laten ontdekken. De boeren ontvangen de mensen met open armen en laten graag zien hoe het er in hun boerderij aan toe gaat.

Bij het startpunt van de wandelroute valt presentator Marion Keete meteen met haar neus in de boter. Het eerste kalfje is net ter wereld gekomen. "Dit is mooi hè?", zegt boer Rokus. "En het was zo gepiept. Dat is ook wat je graag wil, dat het makkelijk gaat. Alles is goed gegaan, het kan niet beter."

Het kalfje werd niet alleen afgelikt door haar eigen moeder, maar ook door de koe die later maandagochtend zou bevallen. "De hormonen spelen op", zegt Nelie. "Maar uiteindelijk weet het kalf haar eigen moeder wel te vinden."



Het tweede kalfje op de boerderij had wat hulp nodig van de boer, maar kwam een uurtje na de eerste geboorte ook gezond en wel ter wereld in Noordeloos. "Het blijft fantastisch, het is mooi om te zien zo", zegt Rokus. "Ik geniet er elke keer weer van, dat je weer nieuw leven ziet", voegt Nelie toe.