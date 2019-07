Huizenprijzen in Rotterdam stijgen minder snel

De huizenprijzen in de regio Rotterdam stijgen minder snel. De afgelopen drie jaar was de gemiddelde prijsstijging jaar op jaar zo'n veertien procent, maar sinds begin dit jaar vlakt dat af.

Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, die komen uit het kadaster.

In het eerste kwartaal waren huizen nog gemiddeld zo'n 12,1 procent meer waard dan een jaar daarvoor. In het tweede kwartaal nam dat nog meer af tot een prijsstijging van negen procent.

De gekte op de huizenmarkt begon in 2016 met enorme prijsstijgingen van verkochte woningen en bereikte vorig jaar het absolute hoogtepunt. In de herfst was een huis bijna zestien procent duurder dan het jaar ervoor.