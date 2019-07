Feyenoord reageert op eventuele aandelenverkoop: 'Feyenoord blijft van Feyenoord'

Feyenoord heeft gereageerd op de commotie die is ontstaan na het bericht dat de club in onderhandeling is met een Amerikaanse investeringsmaatschappij over de verkoop van een minderheidsaandeel in de club. "Het uitgangspunt is altijd dat Feyenoord van Feyenoord blijft."

Een woordvoerder van Feyenoord gaat in op het investeringsplan : “Ik kan slechts in algemene zin zeggen dat we voortdurend praten met partijen die Feyenoord financieel en sportief verder zouden kunnen helpen. Het gaat in die gesprekken altijd over rendement, zeggenschap en zekerheid. Waarbij het uitgangspunt altijd is dat Feyenoord van Feyenoord blijft. Concreet is er op dit moment niks te melden. Als dit wel zo is, dan laten we dat weten. Zolang dat niet het geval is, gaan we uiteraard niet in op namen, verhalen of geruchten.”

Feyenoord heeft een Stichting Continuïteit, die bewaakt dat er niet wordt getornd aan zaken als de naam, logo en clubkleuren.

Volgens het Algemeen Dagblad is Van Bodegom, de nieuwe president-commissaris bij Feyenoord en ondernemer van origine, bereid om de randen op te zoeken in de invloed die een investeerder krijgt. De beoogde Amerikaanse investeerder zou een 'vetorecht' krijgen om in de Kuip mede te kunnen bepalen wie er trainer wordt, wie op de stoel van de technisch directeur gaat zitten en hoe het aan- en verkoopbeleid in Rotterdam-Zuid eruit moet zien. Op die manier kunnen ze, ondanks een minderheidsbelang, toch grote invloed uitoefenen op de dagelijkse gang van zaken in de Kuip.