Wandelen langs de biologische boerenbedrijven in Noordeloos

Al wandelend de biologische boerenbedrijven in de omgeving ontdekken. De Biologische Boeren Buren Wandelroute leidt liefhebbers in 1,5 of 4,5 kilometer langs verschillende biologische boeren in Noordeloos.

De wandelroute is vorig jaar in het leven geroepen, vertelt Nelie van boerderij De Drie Wedden in Noordeloos. "Het leek ons leuk om met de biologische boeren samen te werken. We gingen brainstormen en kwamen met het idee voor de Biologische Boeren Buren Wandelroute. Mensen kunnen dan heerlijk door het boerenland lopen en genieten van alles wat hier valt te beleven."

Bij de eerste stop maandagochtend, bij boerderij De Drie Wedden, vallen we meteen met onze neus in de boter. Maar liefst twee koeien bevallen van een kalfje. "We zouden nu eigenlijk beschuit met muisjes moeten eten", lacht Nelie.



Bij dit boerenbedrijf wordt onder meer biologisch lamsvlees, ossenvlees en honing verkocht. "Ik heb in 2011 een imkercursus gedaan. Zo kijk je toch weer anders naar de natuur. Dit past mooi in het bedrijf dat we al hebben."

De route gaat verder onder meer langs de biologisch dynamische boerderij Noorderlicht met kaas en fruitsappen, een boerderij met koeien en kippen en zorgboerderij De Hogt, waar eieren worden verkocht.

Vogels

Langs de wandelroute kunnen verschillende vogels worden gespot. Onder meer torenvalken en boerenzwaluwen zijn te zien door de verrekijker van presentator Marion Keete. Vooral die laatste vogel heeft een belangrijke functie voor boerderij De Drie Wedden. "Ze vangen veel vliegen, wel duizend op een dag. We gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen en hebben erg veel vliegen op de boerderij, dus we zijn blij met ze", zegt Nelie.

In de Alblasserwaard is veel aandacht voor het uitbreiden van weidevogels in het gebied, weet Nelie. De weilanden worden op een dusdanige manier beheerd, dat de vogels alle rust en tijd krijgen. "We hebben weilanden die een lange periode in ruststand zijn. Dan komt er geen mens in en hebben vogels alle tijd om hun eieren uit te broeden en de kuikens groot te brengen. Ook wordt gefaseerd gemaaid, zodat de vogels nog genoeg insecten kunnen vinden."

Meebeleven

Bezoekers mogen bij de bedrijven zo door het weiland wandelen. "Dat vinden we juist erg leuk, dat ze zien hoe de boerderijen functioneren en waar de dieren zijn", zegt Nelie.

"We vinden het mooi als mensen met ons de boerderij meebeleven. We zijn alleen niet blij als mensen rommel achterlaten of zonder respect voor de natuur over ons erf lopen. Zo lang ze met respect met de dingen omgaan, zijn ze van harte welkom."

Verkooppunt

De kaas, vlees, eieren, honing en groente die voortkomen uit de biologische boerderijen in Noordeloos, worden na de zomer bij een verkooppunt langs de route verkocht. En dat is niet zomaar een winkel. "Mensen kunnen zich abonneren en krijgen dan een elektronische sleutel", legt Bas de Jong van de nabijgelegen zorgboerderij De Hogt uit. "Zo kunnen ze ten allen tijde terecht om hun producten op te halen."

Ook is het de bedoeling dat de winkel één dagdeel in de week open gaat. "Zo hebben we klantcontact en kunnen we toelichting geven. De consumenten kunnen de boeren een keer ontmoeten en hun vragen stellen over de producten."