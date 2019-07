Oproep aan raadsleden: leef een week van 50 euro

Raadsleden gaan leven van 50 euro per week

Hoe is het om te leven van 50 euro per week? De organisatie WARM Rotterdam wil dat Rotterdamse raadsleden dat de komende tijd zelf ervaren.

WARM Rotterdam is een initiatief van de Pauluskerk, dat volgens eigen zeggen wordt gedragen door een groeiende groep Rotterdammers. De organisatie wil de oorzaken en oplossing van armoede zichtbaar maken en plannen maken en uitvoeren om armoede aan te pakken.

Ruim 80.000 Rotterdammers leven ónder de armoedegrens en meer dan 100.000 mensen kampen met ernstige schulden. Om te laten zien hoe het is om van heel weinig geld te leven, roept WARM raadsleden op om zelf van 50 euro per week te proberen te leven.

"Een op de vier kinderen groeit in armoede op in Rotterdam" zegt initiatiefneemster Annemieke van Egeraat is van WARM Rotterdam.

"Het gaat heel goed met Rotterdam, het ontwikkeld zich en er willen veel mensen naar toe, dus ik denk dat we samen wel wat meer kunnen doen voor de mensen die in armoede leven."

Drie raadsleden doen tot nu toe mee en gaan dus in de week van 16 oktober daadwerkelijk een week lang boodschappen doen van 50 euro. Het gaat om Ellen Verkoelen van 50PLUS Rotterdam, Jeroen Postma van GroenLinks en Tjalling Vonk van de ChristenUnie-SGP.