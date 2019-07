Feyenoord in EL naar Azerbeidzjan of Georgië

De duels tussen de twee clubs uit de Kaukasus worden afgewerkt op donderdag 25 juli en donderdag 1 augustus.

Gabala is de bekerwinnaar van het afgelopen seizoen in Azerbeidzjan. In de competitie eindigden zij op een teleurstellende vierde plaats, nadat ze sinds 2013 altijd in de top-3 waren geëindigd. Feyenoord's Hoofd jeugdopleidingen Stanley Brard heeft in het verleden gewerkt bij de Azeri, die spelen in het Gabala City Stadium, Qabala, op zo'n 200 kilometer van de hoofdstad Bakoe.

Oer-Feyenoorder Jan Boskamp werkte in 1999 kortstondig bij Dinamo Tbilisi. Momenteel heeft de club geen Nederlanders in dienst. De nummer 2 van de Georigsche competitie van afgelopen seizoen rekende in de eerste voorronde al af met Engordany uit Moldavië. Thuis in de Boris Paichadze Dinamo Arena in Tbilisi werd het 6-0, uit wonnen de Georgiërs met 1-0.