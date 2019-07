Grote zoekactie naar twee drenkelingen in 3e Merwedehaven Dordrecht

Twee drenkelingen in Merwedehaven in Dordrecht

Hulpdiensten zijn maandag rond 15:30 uur massaal in actie gekomen bij de 3e Merwedehaven aan de Baanhoekweg in Dordrecht. Daar waren, naar de waarneming van omstanders, vier mensen uit een omgeslagen rubberboot gevallen. Twee personen werden snel uit het water gehaald en in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis vervoerd, naar de mogelijke andere twee werd nog tot 17:00 uur gezocht.