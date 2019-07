Moeder en dochter betrokken bij ernstig bootongeval Dordrecht

Twee drenkelingen in Merwedehaven in Dordrecht

Twee personen zijn ernstig gewond geraakt bij een bootongeval in de 3e Merwedehaven in Dordrecht. Ze werden door hulpdiensten uit het water gehaald en zijn daarna in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De twee waren niet aanspreekbaar. Een van hen overleed later op de dag in het ziekenhuis.