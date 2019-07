Twee zwaargewonden bij bootongeval Dordrecht

Twee drenkelingen in Merwedehaven in Dordrecht

Twee personen zijn ernstig gewond geraakt bij een bootongeval in de 3e Merwedehaven in Dordrecht. Ze werden door hulpdiensten uit het water gehaald en zijn daarna in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De twee waren niet aanspreekbaar.

Er was even sprake van dat er meer mensen in het water zouden liggen. Maar toen duidelijk werd dat er twee drenkelingen waren, is de grote zoekactie met duikteams rond 17:00 uur gestaakt.

De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De politie onderzoekt verklaringen van getuigen dat de rubberboot mogelijk met hoge snelheid tegen de kade is geklapt.