Rotterdamse actrice in België opgepakt voor drugsbezit

De Rotterdamse actrice Imanuelle Grives is in België aangehouden voor drugsbezit. Ze werd afgelopen weekend opgepakt op het festival Tomorrowland in een recreatiegebied bij het dorp Boom. Dat melden verschillende Belgische media. Bij een controle bleek dat ze meerdere soorten drugs op zak had, waaronder harddrugs.

Het zou gaan om hoeveelheden die groter waren dan voor eigen gebruik. Op haar Airbnb-adres zouden nog meer drugs zijn gevonden.

Haar advocaat zegt tegen De Telegraaf dat ze zich voorbereidde op een rol als drugsverkoper. Grives (34) blijft tot zeker vrijdag vastzitten.

Grives speelde onder meer in de verfilming van het boek Alleen maar nette mensen, had in 2012 een gastrol in Flikken Maastricht en deed in 2017 mee met Wie is de Mol?