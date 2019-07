Druk bezocht WPT met nieuw elan

Hoewel Nederland en Japan allebei niet goed aan het WPT begonnen, speelden zij wel de finale. Beide landen speelden ook niet met hun sterkste selecties. Oranje bestond voornamelijk uit spelers die actief zijn in de Nederlandse hoofdklasse. "Het is een team waarmee we veel kunnen testen. Kijken of talenten en oudere spelers hun niveau kunnen halen", spreekt Tjerk Smeets. De technisch directeur van de KNBSB weet ook dat het zwaartepunt later dit jaar bij het Olympisch kwalificatietoernooi ligt.

Het WPT is voor Nederland een stap in de goede richting. In een mooie finale werd Japan met 3-2 verslagen. De laatste eindzege op het World Port Tournament dateerde van twintig jaar geleden. Zo kreeg de organisatie een ideale afsluiting van het toernooi, dat waarschijnlijk in oktober ook een kleinschalige editie krijgt op Curaçao.